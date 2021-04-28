В Одессе в многоэтажке оборвался лифт с полицейскими. Фото

В среду, 28 апреля, утром в службу спасения поступило сообщение об обрыве лифта в жилом доме в Одессе.

Как сообщается на сайте управления ГСЧС Украины в Одесской области, инцидент произошел около 08:00 в 10-этажном жилом комплексе с паркингом на улице Говорова, 10Г (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Трос лифта оборвался, когда он уже спустился на первый этаж. Кабина полетела вниз лифтовой шахты на высоту около 7 метров.

Спасатели освободили 8 мужчин в возрасте от 20 до 30 лет. Они смогли самостоятельно выйти из лифта. Работники скорой помощи осмотрели их состояние здоровья.

По информации "Думской", в лифте были сотрудники полиции, прибывшие для проведения следственных действий, и понятые. Двоих пострадавших доставили в больницу в шоковом состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киеве 27 января в результате падения в шахту лифта один человек погиб, а второй получил серьезные травмы.