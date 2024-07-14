В Одессе разгорелся новый языковой скандал, а патрульные заявили, что "на заборе тоже написано"

В Одессе произошел очередной языковой скандал. Охранник отказался общаться с гражданкой на украинском, а полицейские, вероятно, запутались в нормах закона и оправдывали мужчину – они утверждали, что требование предоставлять услуги на госязыке якобы относится только к госслужащим.

Видео дня

Однако Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", а именно статья 30, говорит о другом. Видео спора появилось в одесских Telegram-каналах 14 июля.

Охранник, который общался на русском, пытался доказать свою правоту. Мол, он ничего не должен и "есть даже закон, что он имеет право разговаривать" так, как хочет. Но показать этот "закон" он не захотел.

На место инцидента вызвали полицию. На вызов приехали патрульный и патрульная. Они вдвоем защищали тезис о том, что говорить на украинском с клиентами якобы должны только сотрудники государственных компаний/учреждений/организаций и т.д. Очевидно, охранник работает на частное предприятие.

Впрочем, даже в этом случае он должен был предоставлять услуги на государственном языке. Копы не были правы.

С 16 января 2021 года, согласно статье 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке. Найти официальный текст можно на сайте Верховной Рады по ссылке.

Кстати, патрульная пыталась доказать, что подобного требования в законе нет. "На заборе вон тоже написано. И вы верите в эти источники", – говорила она мужчине, который с ней спорил.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Одессе участницу публичного мероприятия для предпринимателей Юлию Карабаджак выгнали из зала из-за просьбы к спикеру Олегу Филишину говорить на украинском языке.

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