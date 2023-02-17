В Одессе презентовали специальную марку, посвященную обучению детей и героизму учителей

В Одессе презентовали и погасили специальную марку. Она посвящена украинским детям и учителям, которые из-за полномасштабного вторжения России в последний год были вынуждены учиться и проводить уроки в подвалах, укрытиях, парковках и т.д. Дизайн для нее специально разработала известная одесская иллюстраторка – Дария Филиппова.

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Инициировали создание такой марки "Гончаренко центры".

На марке изображен сборный образ учителя, защищающего усердную ученицу, пока за спиной разрываются снаряды.

Нардеп Алексей Гончаренко во время мероприятия заявил, в этом году вызовов для образования все больше, но учителя — настоящие герои, они проводят уроки, несмотря на все, "именно детям и их преподавателям посвящена марка".

"Во время войны мы открыли первый волонтерский Гончаренко центр тоже здесь, в Одессе. Два года нашей истории не перечеркнула война. Наши дети продолжают мечтать вступать в Гарвард и Оксфорд, смотреть Гарри Поттера в оригинале, рассказывать правду об этой войне всему миру, а для этого нужен английский, нужно хорошо сдавать экзамены и учиться дальше, поэтому доступ к качественному образованию — это наша главная цель, даже во время войны наши дети — смелые и сильные, учатся в подвалах, бомбоубежищах, онлайн и оффлайн.

Российские ракеты не способны уменьшить жажду нового и остановить обучение. Наши учителя — настоящие герои, проводят уроки, несмотря ни на что. Именно этим маленьким героям и их преподавателям посвящена наша марка. Именно это подрастающее поколение - наша мотивация сразиться с врагом до последнего", - подчеркнул Гончаренко.

Уникальную марку и конверты будут в продаже, а все вырученные средства сеть Гончаренко центров использует на нужды ВСУ. Сеть была основана Алексеем Гончаренко в 2021 году для предоставления современного, качественного и доступного образования каждому жителю Украины.

Сейчас в более чем 20 центрах по всей Украине преподают английский детям и взрослым, готовят подростков к экзаменам, проводят курсы по финансовой и медиаграмотности. С февраля 2022 года сеть, кроме образовательной программы, переформатировалась также в волонтерские хабы, где помогают переселенцам и военным.