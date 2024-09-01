В Одессе после взрыва аккумулятора в квартире погиб мужчина Видео

В Одессе в последний день лета произошла трагедия. В квартире на улице Академической взорвался аккумулятор, повлекший пожар, в результате которого погиб мужчина.

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Очевидцы в сети рассказывают, что услышали мощный взрыв, после которого в квартире вспыхнул пожар. Погибший мужчина, вероятно, находился в квартире в момент взрыва.

Согласно сообщениям, взорвался именно аккумулятор, хотя предварительно считалось, что взрыв произошел из-за газового баллона. Однако офииных комментариев от правоохранителей и спасателей по поводу этого события не было.

Пожарные оперативно прибыли на место и потушили пожар, сообщают в сети.

Момент взрыва аккумулятора в квартире Академической попал на камеры.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской области 41-летний нетрезвый мужчина бросил гранату в людей в гараже своего знакомого. Это также произошло в последний день лета. В результате взрыва три человека пострадали, их госпитализировали. Подорвавшего боеприпас мужчину задержала полиция.

Инцидент произошел около 4 часов в одном из населенных пунктов Великодолинской общины. Фигуранту грозит пожизненное заключение.

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