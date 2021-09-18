В Одессе полицейский вне службы устроил смертельное ДТП. Фото

В Одессе 25-летний полицейский вне службы за рулем Mazda устроил смертельное ДТП. Авария произошла в Суворовском районе в субботу, 18 сентября, около шести утра.

Мужчина проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Kia. В результате 66-летний водитель автомобиля скончался на месте, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Полицейского, который устроил ДТП, доставили в больницу с травмой головы и грудной клетки. Его проверили на состояние алкогольного опьянения.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Сведения об аварии внесли Единый реестр по части второй статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Виновному грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, согласно данным Патрульной полиции, в августе в Украине зафиксировали 16 763 ДТП, что немного больше, чем в июле – 16 324. В результате погибли 314 человек (271 в июле), а еще 3 168 получили травмы (3 073 в июле).