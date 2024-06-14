Одесские пляжи заполнили туристы: цены на жилье низкие, а вот работников в ресторанах и гостиницах не хватает

В Одессе открылся пляжный сезон. В выходные у моря яблоку негде было упасть. А вода в море уже прогрелась до +22.

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Цены на жилье сейчас невысокие. Однако отдых здесь не безопасен – враг регулярно обстреливает Одессу.

Подробнее о ценах на отдых в Одессе-2024 и что предлагается – в материале OBOZ.UA.

На пляжах много народу, жилье дешевое

В Одессе официально работают 20 пляжей, обязательным условием для каждого должно быть бомбоубежище. Однако не везде они есть. Также люди жалуются, что если у пляжа стоит одна бетонная коробка, все желающие попасть туда не могут.

"В эти выходные на пляже яблоку негде было упасть, столько народу. Я порадовалась, потому что за эти два года уже привыкли к полупустым пляжам. Люди привыкли к обстрелам, к сожалению. Желают отдыхать, загорать, дети хотят купаться. Вода в море пока что чистая, я сама проверяла. Медуз нет, ничего не цветет", – рассказывает одесситка Виктория Николаева.

По ее словам, в Одессу уже приезжают туристы.

"Я сама сдаю комнаты отдыхающим, так у меня уже расписано на июнь и июль. Чаще, конечно, едут в выходные на 3-4 дня, на праздники. Но есть и те, кто уже сказал, что приедет на неделю или на 10 дней. Да, жизнь продолжается", – радуется Виктория.

В Одессе сейчас можно снять жилье на любой бюджет. Дешевле всего – в хостелах, там место стоит от 250 грн. Можно арендовать обычную комнату на двоих с общим санузлом и общей кухней вдали от моря примерно за 350-400 грн в сутки.

Апартаменты на двоих неподалеку от моря в июне могут стоить 500-800 грн в сутки. Номер в отеле на двоих – от 800 грн, в зависимости от того, насколько далеко до моря.

В этом году многие гостиницы в своих объявлениях указывают на наличие бомбоубежища, генератора. На это также следует обращать внимание, поскольку из-за обстрелов в Одессе часто не бывает света.

Однако Владимир Царук, заместитель председателя комитета по туризму Торговой палаты Украины считает, что самая главная проблема Одессы – безопасная. Нынешний курортный сезон будет лучше, чем в предыдущие годы, но рассчитывать на то, что бизнес получит дивиденды и начнет развиваться, не приходится.

"Уже сейчас видно, что стоимость номеров в гостиницах достаточно низкая, такова она и будет до конца лета. Нет сейчас платежеспособных туристов даже среди тех, кто поедет в Одессу. Да, гостиницы предлагают бомбоубежища, но зачем людям тратить деньги и ночевать в бомбоубежищах , ощущать опасность? Они поедут на мероприятие Украины, там большой выбор и поспокойнее", – заявил Царук в комментарии OBOZ.UA.

К тому же, в Одессе очень активно работают сотрудники ТЦК, что может отпугнуть некоторых граждан мужского пола.

Не хватает работников из-за войны

Одесский бизнес тем временем жалуется на нехватку рабочих в ресторанах, пляжах и гостиницах.

"Многие молодые мужчины мобилизовали, у меня, например, забрали двух хороших поваров, а также официантов. Набрал молодых парней до 25 лет, но они не имеют такого опыта. Многие просто скрываются, поэтому работать не хотят. Мы берем на работу женщин, да, но грузчиками они не будут", – жалуется владелец нескольких одесских кафе.

Также не хватает музыкантов и сотрудников в развлекательных заведениях.

Что касается питания, овощной салат в ресторанчике неподалеку от пляжа стоит, в среднем, от 90 до 135 грн, овощи с мясом – 160-235 грн. Чебуреки будут стоить – 60 грн за один, люля-кебаб (150 гр) – 180-235 грн, плов 170 грн, супы – 90-175 грн.

Работает знаменитый "Привоз", где цены более демократичны. Можно купить продукты и в одесских супермаркетах, и на базарах.