В Одессе открылся первый пляж, в планах – еще до 20: подробности

В Одессе открыл для посещения первый пляж. Это произошло благодаря общим усилиям местных властей и военных, которые проверили зону отдыха на безопасность.

Планируется постепенное открытие около 20 пляжей в Одессе и районе, а также лагуны в Измаильском районе. Подробности рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Зоны для купания и оздоровления постепенно открываются. Подписали совместный с Командующим оперативной стратегической группировкой войск "Одесса" приказ о доступе людей к морю. С сегодняшнего дня первая открытая зона – пляж "Калетон" в Одессе. Список будет дополняться (по мере прохождения проверок)" , – отметил начальник ОВА.

По словам Кипера, всего ожидается открытие около 20 пляжей в Одессе и Одесском районе. Кроме того, в планах открыть доступ отдыхающих к одной лагуне в Измаильском районе.

Однако за всеми открытыми пляжами будут внимательно следить.

"Во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от 2-х баллов – пребывание людей у моря ЗАПРЕЩЕНО!" – предостерег Кипер.

Напомним, в мае OBOZ.UA показывал, как выглядит курортная Затока, куда с 2022 года не ездят туристы. В поселке, находящемся под российскими обстрелами, местных жителей осталось очень мало. Укрытий в населенном пункте нет: их невозможно построить, потому что их сразу бы затопило водой.

В Затоке разрушены около 100 баз отдыха, где когда-то не было отбоя от туристов. Пляж в населенном пункте заминирован.