Укрытия нет, около 100 баз отдыха разрушены, пляж заминирован: как выглядит курортная Затока, куда с 2022 года не ездят туристы

Курортная Затока, поселок в Одесской области, который беспощадно обстреливают россияне, вот уже третье лето не будет принимать туристов. Местных жителей осталось очень мало, а базы отдыха, где когда-то отдыхали десятки тысяч путешественников за сезон, сейчас разрушены.

Как рассказали в репортаже журналистки ТСН Нелли Ковальской, ситуация в некогда популярном курорте плохая, но местные жители не оставляют надежду на победу. Некоторые из них своими руками отстраивают руины.

Как рассказали местные жители, укрытий в Затоке нет, ведь их бы залило водой. Однако, несмотря на это, ракетой россияне не убили ни одного жителя. Местные называют это чудом, ведь оккупанты попадали по жилым домам и базам отдыха, но людей спасали из-под завалов.

Сейчас, как подытожила репортер, в поселке есть около сотни разрушенных баз отдыха. Их в большинстве своем не спешат отстраивать, ведь туристы уже давно не приезжают в Затоку.

Многие люди покинули свои дома вместе с животными, а остались у моря только те, кто не представляет свою жизнь без него – это взрослые мужчины или пенсионеры.

Туристические магазины уже третий год не открывают свои двери, вокруг валяются обломки ракет, бетона и другого строительного мусора. Растительность заполонила когда-то гостеприимный пляж, куда теперь не разрешают заходить из-за мин на берегу.

Побережье, которое когда-то любили отдыхающие, сейчас безлюдно. На улицах тоже тяжело встретить людей.

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