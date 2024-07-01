В Одессе моряки ВСУ спасли людей, которых вынесло в открытое море. Фото

Моряки Сил обороны Украины спасли в Одессе гражданских, которых отнесло волнами в открытое море. Людей доставили на берег в безопасное место.

Видео дня

Историю спасения рассказали на официальном Telegram-канале Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Там также опубликовали фото спасения отдыхающих.

Как говорится в сообщении, к ВМС обратились представители спасательно-водолазной службы Одесского городского совета. Они просили о помощи в спасении гражданских лиц, волнами унесенных в открытое море.

Военно-морские силы отправили свои силы для спасательной операции.

Так, экипажем одного из катеров национального флота был произведен поиск и спасение людей в открытом море.

"Пять гражданских лиц были успешно спасены и доставлены на берег", – говорится в сообщении управления коммуникаций Командования ВМС ВСУ.

Напомним, что 24 июня в ГСЧС сообщили, что в Украине с начала купального сезона утонуло уже 28 детей. Только за одну неделю на водоемах Украины в общей сложности погибли 38 человек.

"Не игнорируйте правила безопасности! Не теряйте бдительность. Особенно внимательно следите за детьми", – подчеркнули спасатели.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Мироновка Киевской области на реке утонул подросток. Чтобы достать погибшего из воды, на место трагедии вызвали спасателей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!