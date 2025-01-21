В Одессе из-за самодельного отопительного электроприбора возник пожар: погиб мужчина. Фото

В Хаджибейском районе Одессы 20 января загорелась квартира многоквартирного дома. Из помещения эвакуировали мужчину, но, несмотря на усилие спасателей и медиков, он погиб.

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В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям подтвердили трагедию. Сообщается, что возгорание возникло из-за самодельного отопительного электроприбора.

Пожарные оперативно ликвидировали пламя и не допустили распространение огня на соседние дома.

Мужчину нашли, вынесли на свежий воздух и начали реанимировать. Совместно с медиками долгое время боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти местного жителя не удалось, отметили в ГСЧС.

"Помните: соблюдение правил пожарной безопасности спасает жизнь и здоровье!" – напомнила пресс-служба ведомства.

Участие в ликвидации возгорания принимали 21 пожарный, пять единиц техники от ГСЧС, а также три человека и одна единица техники от Ассоциации добровольных пожарных Украины.

Как писал OBOZ.UA, 21 января в селе Марьевка Никопольского района Днепропетровской области во время пожара погибли мать и ее дочка. Девочке было около двух лет.

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