В Одессе хотят назвать улицу в честь Менделя Мойхер-Сфорима: почему не всем это нравится

В Одессе хотят переименовать площадь Льва Толстого в честь Менделя Мойхер-Сфорима – писателя и общественного деятеля, который жил в Одессе 40 лет и многое сделал для еврейского народа. Однако идея переименования улицы в честь него понравилась далеко не всем одесситам.

Голосование за переименование улицы состоялось еще в феврале 2024 года, однако новое название так и не было избрано. Об этом сообщают местные СМИ.

В голосовании на городском портале "Социально активный гражданин" приняли участие 383 жителя города. Из них 55,9% одесситов поддержали новое название, а 44,1% выступили против. Обсуждение длилось с 22 января по 8 февраля.

Также против названия "Менделе Мойхер-Сфорима" выступил депутат городского совета Алексей Еремица. Свое мнение он аргументировал, что не имеет никаких личных мотивов, просто такое название улицы очень сложное и ее трудно произнести.

"У меня с дикцией все нормально, я точно не антисемит, но извините – Мендели Мойхер-Сфорима? Кто это может произнести? Можно было подобрать что-то более-менее такое, что можно произнести? Кто это подбирает? Ну что это такое?" - возмутился Алексей Еремица.

Отметим, что Менделе Мойхер-Сфорим был выдающимся еврейским писателем, общественным деятелем и просветителем, который проживал на улице Дегтярной в конце XIX века и сыграл важную роль в культурной жизни еврейского народа в те времена.

Хотя его подлинное имя было Соломон Абрамович, он избрал псевдоним Менделе Мойхер-Сфорим, что переводится как "книгоноша". Под этим именем он вошел в мировую историю и историю Одессы. А еврейский писатель и драматург Шолом-Алейхем называл его "дедушкой еврейской литературы".

С 1881 года более 40 лет Менделе Мойхер-Сфорим возглавлял учебное заведение для еврейских детей "Талмуд-Тора" на улице Спиридоновской, 26, где жил в доме при школе.

В Одессе в память о Менделе Мойхере-Сфориме улица Дегтярная носила его имя с 1927 по 1941 год.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Комитет Верховной Рады по вопросам местного самоуправления поддержал переименование в Украине 7 городов и 44 поселков. Новые названия предложили населенным пунктам из-за "несоответствия стандартам государственного языка или символику российской имперской политики".

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