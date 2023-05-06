В Одессе двухлетний мальчик выпал с пятого этажа и погиб на месте: детали трагедии

В Одессе на проспекте Добровольского с балкона квартиры на пятом этаже выпал 2-летний ребенок. Мальчик от полученных травм скончался на месте.

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Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства гибели ребенка.

Согласно информации, полученной от сотрудников местного полицейского подразделения, несчастный случай произошел, когда отец ребенка на короткое время покинул комнату. Мальчик, используя стульчик, смог добраться до подоконника, облокотился на москитную сетку и выпал из окна.

Ранее эта семья не обращала внимания на правоохранительные органы. По ее месту обитания характеристики были исключительно положительными.

Правоохранители выясняют все обстоятельства трагического события и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 УКУ с отметкой "несчастный случай".

Ранее сообщалось, что в селе Остаповка Лубенского района Полтавской области пожар, разгоревшийся в частном доме, унес жизни 2-летнего малыша.

Напомним также, что в Киеве из-за неисправности лифта чуть не погиб ребенок. Когда она уходила, кабина резко начала движение вверх, и ее спасла только реакция.

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