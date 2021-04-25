В Одессе BMW влетел в рекламный щит: автомобиль разорвало на части. Фото и видео

В Одессе в воскресенье, 25 апреля, BMW в результате столкновения с металлической конструкцией и с автомобилем Mercedes, фактически разорвало на части.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области в Telegram. Отмечается, что ДТП произошло около 16:00 на улице Балковской (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

BMW X6 двигался в направлении автовокзала и влетел в опору рекламного щита.

В полиции сообщили, что водитель BMW не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. После наезда на препятствие его отбросило на автомобиль Mercedes, который двигался в попутном направлении.

40-летнего водителя BMW доставили в больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на проспекте Победы автомобиль Skoda с водителем в состоянии алкогольного опьянения влетел в столб. 21-летний пассажир получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.