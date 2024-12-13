В Одессе 18-летняя девушка заявила, что 'умирать за Украину' не стоит, и можно жить под флагом РФ: делом занялась полиция

В Одессе 18-летняя бариста во время стрима в TikTok выразила мнение, что защищать Украину от российской агрессии, по ее мнению, нет смысла, поскольку, по ее словам, можно жить и под флагом РФ. Видео быстро разошлось в сети и вызвало волну возмущения.

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Девушка во время стрима заявила, что война ведется за "нефть с газом", а для нее главное – чтобы "никто никого не убивал". Полиция уже начала уголовное производство относительно одесситки.

"Зачем нам умирать за эти земли? То есть, если я буду жить под флагом России или где-то в России — и что теперь? Главное, чтобы мир был. Должен быть выбор. Кто хочет жить под Россией — пусть проживает под Россией, кто хочет жить на Украине — пусть проживает на Украине. Зачем эта война за землю с нефтью и газом? – сказала она.

Владелец кафе, где она проводила трансляцию во время работы, после просмотра видео заявил, что такие высказывания недопустимы и уволил ее.

В то же время в полиции заявили, что в провокативном стриме одесситки выявили признаки коллаборационной деятельности. В связи с этим против 18-летней девушки открыли уголовное производство.

Личность нарушительницы была установлена в тот же день. Правоохранители квалифицировали ее действия по статье, предусматривающей публичное отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины. Согласно законодательству, за такое преступление может быть назначено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет.

Девушка же объяснила свои действия желанием "хайпа" и повышения популярности в соцсетях.

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