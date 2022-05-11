В Николаевскую область приехали продукты от Фонда Ахметова

Гуманитарная ситуация в Николаевской области сложная: жители региона страдают от обстрелов со стороны российских оккупантов. Без света и воды остаются 86 населённых пунктов области.

Чтобы помочь местным жителям, Фонд Рината Ахметова передал еще одну партию продуктовых наборов Николаевской области. Это более 1,4 тысяч наборов с продуктами первой необходимости. В их состав вошли: макаронные изделия, мука, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего Фонд уже передал жителям Николаевщины 5 тысяч наборов с продуктами питания. Всего такие наборы получат 200 000 украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионов человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.