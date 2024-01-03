В Николаевской области мужчина запустил фейерверк во время воздушной тревоги и поплатился. Фото

В городе Снигиревка Николаевской области правоохранители разоблачили мужчину, который ночью во время воздушной тревоги запустил фейерверк. Он объяснил свои действия желанием развлечься.

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Об этом сообщила полиция Николаевской области. Как выяснилось, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция получила сообщение о запуске салюта на одной из улиц Снигиревки примерно в 3:20 3 января. На место прибыла следственно-оперативная группа местного отделения полиции, быстро установившая лицо, ответственное за запуск пиротехники.

Злоумышленником оказался 36-летний местный житель, находившийся в нетрезвом состоянии. Как объяснил мужчина, фейерверк он запустил, потому что просто хотел развлечься. Полиция также обнаружила коробку от фейерверка недалеко от дома правонарушителя.

Мужчине сообщили о подозрении по подпункту 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины ("Хулиганство"). Эта статья предусматривает возможность ограничения свободы сроком до пяти лет.

В полиции напомнили, что в условиях военного положения в Украине действует запрет на продажу и использование пиротехнических средств.

"Запуск салютов, использование петард и фейерверков во время действия военного положения запрещено, и за такое правонарушение предусмотрена уголовная ответственность. На каждый такой факт полиция будет жестко реагировать, а виновных будут привлекать к ответственности", – подчеркнули правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черкассах в новогоднюю ночь мужчина запустил салюты. Правоохранители оперативно установили личность нарушителя, и теперь им займется суд.

Ранее сообщалось, что среди бела дня 1 января в Чернигове нетрезвые молодые люди запустили салют во время воздушной тревоги. Впоследствии правонарушителей посетил спецназ.

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