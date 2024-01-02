В Чернигове нетрезвые парни запустили салют во время воздушной тревоги: к ним пришел спецназ. Фото и видео

Днем в понедельник, 1 января, в Чернигове услышали звук взрыва во время воздушной тревоги. Испуганная местная жительница также увидела вспышки салюта с балкона дома по улице Ивана Мазепы и позвонила в полицию.

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Выяснилось, что среди бела дня фейерверки решили запустить четверо молодых людей, которые собрались в одной квартире для празднования Нового года. Об этом сообщили на официальном портале Национальной полиции Украины.

Под окнами квартиры прибывшие на место экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа Черниговского райуправления полиции обнаружили остатки фейерверка. Внутри жилища находились молодые мужчины, однако они отказались открыть двери, поэтому правоохранители приняли решение об их принудительном открытии.

"При силовой поддержке батальона полиции особого назначения "Чернигов" полицейские провели неотложный обыск в помещении. В ходе обыска полицейские изъяли остатки запущенного фейерверка – злоумышленники спрятали его в туалете, когда услышали, что в дверь стучится полиция", – говорится в сообщении.

Сведения об этом инциденте были внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Напомним, что по всей Украине действует запрет на продажу и использование пиротехнических средств. Не разрешается запускать салюты, использовать петарды и фейерверки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черкассах в новогоднюю ночь мужчина тоже запустил салюты. Правоохранители оперативно установили личность нарушителя и теперь им займется суд.

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