В Николаевской области финиширует восстановление трассы Н-14 Николаев – Кропивницкий

В Николаевской области завершают ремонт 74 км трассы Н-14 Александровка – Кропивницкий – Николаев, которая считалась одной из самых плохих автодорог национального значения в стране.

Об этом сообщает Укравтодор.

Ее ремонт начали 2 года назад, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Новое цементобетонное покрытие устроено уже на 74 км автодороги. Сегодня работы финишируют вблизи села Ольгополь (153 – 161 км), в частности завершается планировка обочин, устройство водоскидов и нанесение разметки", — говорят в автодоре.

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По новому цементобетонному покрытию уже поехали первые автомобили, а весь 8-километровый отрезок возле Ольгополя готовят к сдаче в эксплуатацию.

В результате уже сейчас от Николаева до границы с Кировоградщиной можно с комфортом доехать менее чем через час, отчитывается Укравтодор.

Как сообщалось, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" до конца года будет восстановлено 6,5 тыс. автомобильных дорог и 245 мостов.