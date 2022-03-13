В Николаеве в результате вражеской бомбардировки погибли 9 человек. Фото

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В воскресенье, 13 марта, российские оккупанты совершили бомбардировку города Николаева. В результате погибло 9 человек, а также есть раненые.

Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На сегодняшний день вражеской техники нет в городе, однако ранее Ким сообщал, что оккупанты совершают артиллерийские обстрелы Николаева из прилегающих сел.

"Мрази!!! 9 человек погибло в результате бомбардировки мудаками. Николаев", – написал Виталий Ким.

Также местное издание "Преступности.НЕТ" опубликовало фото с последствиями обстрела отдельных районов Николаева. Кроме того, несколько районов города остались без водоснабжения из-за обстрелов.

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Напомним, ночью 12 марта российские оккупанты беспорядочным хаотичным огнем обстреляли Николаев. Под удар попали больницы, интернат, котельная.

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