В Николаеве уволили главврача 'инфекционки', которая обращалась к Зеленскому из-за нехватки кислорода. Видео

В Николаеве отстранили от должности главного врача Николаевской инфекционной больницы Светлану Федорову. За ее увольнение во вторник, 21 декабря, на заседании областного совета проголосовали 42 депутата.

Об этом сообщает издание НикВести. В то же время против выступило 6 депутатов, а 4 воздержались. Сама Федорова выступила с трибуны и назвала ситуацию политическим заказом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Отметим, что ранее Федорова обращалась к президенту Владимиру Зеленскому из-за ситуации в городе с кислородом для больных коронавирусом. Она заявила, что в медучереждение ворвались неизвестные люди, которые угрожали персоналу и потребовали предоставить кислород пациенту с коронавирусом из частной больницы, где его якобы не было вообще. Федорова отмечала, что местная власть бездействует относительно нехватки кислорода и только "посылает красивые отчеты в Киев". Она просила главу государства вмешаться в ситуацию.

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После инцидента в больницу отправили комиссию из Министерства здравоохранения для проверки.

С трибуны облсовета главврач рассказала, что выводы комиссии, которые якобы и послужили официальной причиной для ее увольнения, не содержат "ни одной цифры". По ее словам, в выводах "только общие фразы".

"Сейчас происходит политический заказ. Относительно выводов комиссии Минздрава. Это не была официальная комиссия – ни одного вывода с цифрами, бумагами, ни одной истории болезни не было осмотрено. Они два часа побегали по больнице, ни одной цифры, общие фразы только", – сказала Федорова.

Она добавила, что пригласила в медучреждение международную организацию, которая в течении трех дней проводила его полный аудит.

"Как оказалось, наш стационар соответствует не только лицензионным требованиям, а и международным. Требованиям соответствуют абсолютно все отделения стационара. Работа также организована по международным требованиям. Кроме того, комиссия пришла к выводу, что это нонсенс, что больница за два года смогла достигнуть таких показателей", – заявила она.

В то же время, как пишет издание, перед голосованием ее критиковали коллеги. Главврач БСМП Александр Демьянов заявил, что Федорова конфликсует с меценатами, а именно с владельцем "Нибулона" Алексеем Вадатурским. Руководитель Центра экстренной медпомощи Андрей Самойлов заявил, что в областной "инфекционке" закрывают ворота перед скорыми.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети стало вирусным видео из Николаевской инфекционной больницы, где главный врач Светлана Федорова нецензурно выругалась в сторону проверяющих из Министерства здравоохранения. Его распространили ряд СМИ и Telegram-каналов.