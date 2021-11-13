Главный врач "инфекционки" Николаева с матом высказалась о проверке Минздрава. Видео

В сети стало вирусным видео из Николаевской инфекционной больницы, где главный врач нецензурно выругалась в сторону проверяющих из Министерства здравоохранения. Его распространили ряд СМИ и Telegram-каналов.

Ситуация произошла еще 11 ноября, когда мониторинговая группа Минздрава прибыла в регион для проверки работы медучреждений, где лечат больных коронавирусом. Курьезный разговор врача сняло на видео местное издание "НикВести".

Так, разговор главного врача "инфекционки" с представителем Министерства прервал телефонный звонок. Женщина ответила: "Сергей Анатольевич, перезвоню, у меня проверка из Минздрава, меня *бут в очередной раз. Шо вы от меня хотите?"

Видео дня

Удивленные взгляды шедшей рядом комиссии женщина просто проигнорировала.

Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику! 18+

Как отметил "24 канал", недовольным медиком могла быть Светлана Федорова – главный врач медучреждения, которая недавно обращалась к президенту Владимиру Зеленскому из-за ситуации в больнице. Федорова заявила, что в больницу ворвались неизвестные люди, которые угрожали персоналу и потребовали предоставить кислород пациенту из частной больницы.

В это время в больнице находились дежурный врач, медсестра и санитарка. Они нажали тревожную кнопку и вызвали полицию.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 октября Николаев вошел в "красную" зону карантина, были введены жесткие ограничения для граждан, не получивших вакцину от COVID-19. Закрылись развлекательные места и общепит.