В Николаеве оккупанты нанесли авиаудар по школе. Фото и видео

Российские военные снова обстреливают Николаев. На этот раз оккупанты нанесли авиаудар по местной школе.

Об этом сообщил городской голова Виталий Ким в своем Telegram-канале. По его словам, под завали здания находятся люди.

"Оккупанты, сволочи, выстрелили по школе в одном из населенных пунктов, присыпало людей, мы занимаемся эвакуацией. По всем направлениям двигаемся, перемещаемся, думаем. Занимаемся... Каким нужно быть моральным уродом, чтобы давать и выполнять такие команды!", – написал мэр.

Отметим, в воскресенье, 13 марта, российские солдаты уже убили 9 жителей Николаева. На сегодняшний день вражеской техники в городе нет, оккупанты совершают артиллерийские обстрелы города из прилегающих сел.

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