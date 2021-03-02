В Николаеве канадские военные убирали опавшие листья: Генштаб показал фото

В Николаеве инструкторы Группы советников коллективной подготовки Операции ЮНИФАЕР из Канады присоединились к весенней толоке в больнице для ветеранов.

Об этом сообщили на официальной странице Генерального штаба ВСУ в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В частности канадские военнослужащие помогали сгребать опавшие листья и собирать их в мусорные пакеты.

"Инструкторы группы советников коллективной подготовки Операции #ЮНИФАЕР Вооруженные силы Канады в Украине решили с пользой провести свое свободное время и приняли участие в весенней толоке на территории больницы для ветеранов войны в Николаеве. Военнослужащие #ОпЮНИФАЕР поддерживают и вносят свой вклад в общественные инициативы в Украине" – написали в Генштабе.

Напомним, Операция ЮНИФАЕР – это военная тренировочная миссия Вооруженных сил Канады, которая началась в 2014 году в ответ на просьбу украинского правительства о поддержке силовых структур Украины. ЮНИФАЕР помогает формировать и увеличивать возможности силовых структур. Кроме того, она позволяет Украине двигаться в направлении совместимости с НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер Денис Шмыгаль заявил, что как только Украина будет готова подтвердить полный переход своего войска к стандартам НАТО, сразу встанет вопрос о присоединении к этой организации.