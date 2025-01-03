В Николаеве из-за обстрела произошла утечка 1800 тонн масла в Южный Буг: в Минзащиты окружающей среды подсчитали убытки

В Николаеве, в результате обстрела со стороны России, произошла утечка подсолнечного масла, попавшего в реку Южный Буг. Это произошло после того, как обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повредили резервуар агропромышленного предприятия.

Видео дня

Утечка масла на прилегающую территорию привела к серьезному загрязнению водоема и убыткам. Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

По его словам, сейчас идет активная работа по ликвидации последствий загрязнения. Уже удалось откачать более 70 тонн растительного масла.

Кроме того, задействованы специализированные технические средства для очистки почвы от загрязнения. Совместно с соответствующими службами работники компании-собственника проводят все необходимые меры для минимизации экологических последствий.

"В настоящее время принимаются меры по локализации данного события. Масло локализовано, работает техника, работают спасатели. [… ] И сейчас можно констатировать, что все сделано для того, чтобы это событие ликвидировать и привести в порядок. Особо следует отметить, что больших негативных последствий окружающей среды не произошло, так как масло является органическим соединением. И сейчас работают наши спасатели и представители владельца компании для ликвидации возможного чрезвычайного происшествия", – рассказал начальник управления по вопросам ЧС и ЦЗ ММР Роман Возняк.

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины уточнили, что по предварительным расчетам ориентировочная сумма ущерба составляет 45 млрд гривен.

Напомним, в Николаеве из-за падения обломков сбитых российских "Шахедов" был поврежден резервуар с растительным маслом агропромышленного предприятия. Масло растеклось на прилегающей территории и попало в реку Южный Буг.

Инцидент произошел еще в ночь на 28 декабря. Это ЧП является еще одним доказательством преступлений российских оккупационных войск, цель которых – уничтожить все.

Это уже не впервые в Николаеве из-за российских обстрелов терпят повреждения резервуары с маслом. В октябре 2022 года войска РФ попали в емкости одного из ведущих экспортеров подсолнечного масла. Рядом улиц города текли реки масла.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на улице Банковой из-за российской атаки 1 января был разрушен памятник истории и архитектуры. В частности, пострадало помещение Национального союза писателей Украины – известное "имение Либермана". Кроме того, взрывами были повреждены административные здания Верховной Рады.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!