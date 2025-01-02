В Николаеве из-за атаки РФ произошла утечка растительного масла, которое попало в Южный Буг. Видео

В Николаеве из-за падения обломков сбитых российский "Шахедов" был поврежден резервуар с растительным маслом агропромышленного предприятия. Масло растеклось на прилегающей территории и попало в реку Южный Буг.

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Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич на своем канале в Telegram. Инцидент произошел еще в ночь на 28 декабря. По состоянию на 2 января специалисты откачали из Южного Буга 42 тонны вещества, работы продолжаются.

"С целью ликвидации последствий из материального резерва Николаева выделено сорбирующие боновые заграждения, которые наши специалисты 10 взвода ГВОРС ГСЧС локально установили в местах загрязнения акватории. Все эти дни специалисты откачивают масло", – написал Сенкевич.

По данным специалистов, инцидент не будет иметь весомого влияния на окружающую среду, ведь масло органического происхождения.

Городской глава добавил, что по состоянию на вечер 2 января уже откачали 42 тонны масла. Кроме того, последствия будут устранять с помощью абсорбента. Для того чтобы собрать загрязненный слой почвы, 3 декабря будет работать бульдозер.

"По состоянию на вечер 2 января уже откачали 42 тонны. Также приобрели тонну абсорбента. После того, как максимально соберем пятна, будем нейтрализовать абсорбентом. Завтра будет работать бульдозер, чтобы собирать загрязненный слой почвы", – написал мэр.

Сенкевич добавил, что этот инцидент является еще одним доказательством преступлений российских оккупационных войск, цель которых – уничтожить все.

Это уже не впервые в Николаеве из-за российских обстрелов терпят повреждения резервуары с маслом. В октябре 2022 года войска РФ попали в емкости одного из ведущих экспортеров подсолнечного масла. Рядом улиц города текли реки масла.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на улице Банковой из-за российской атаки 1 января был разрушен памятник истории и архитектуры. В частности, пострадало помещение Национального союза писателей Украины – известное "имение Либермана". Кроме того, взрывами были повреждены административные здания Верховной Рады.

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