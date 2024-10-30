В Нидерландах прошла масштабная выставка о войне России против Украины с 'Дневниками войны' от украинских детей

В Нидерландах, в Национальном военном музее, открылась выставка "Военные истории. Украина рядом", где один из этажей музея посвящен историям украинских детей, ставших свидетелями войны против Украины. Экспозиция называется "Дневники войны: неслышные голоса украинских детей" и инициирована визионеркой Кристиной Храновской при поддержке МИД Украины.

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В экспозиции представлено четырнадцать историй детей из Донецкой, Харьковской, Херсонской, Киевской областей. Их рассказы о первых месяцах полномасштабного вторжения подкреплены детскими дневниками, рисунками и личными вещами.

Среди них, история 12-летнего Артема Скрипченко из города Торецк на Донетчине. Мальчик спасся из-под завалов дома, потерял там отца. Создал серию рисунков о войне.

Когда 24 февраля его родители сказали, что началась война, Артем думал, что они приедут на дачу в село Яцковка, переждут там, пока все успокоится и вернутся домой. Так они уже делали в 2014 году, ведь жили в Донецкой области в 25 километрах от Горловки — тогда над ними постоянно летали российские ракеты. Поэтому в этот раз также думали, что на даче будет безопаснее.

Парень напоминает, что в начале полномасштабного вторжения было много самолетов. Он с семьей скрывался от обстрелов в маленьком коридоре или в подвале. 11 марта 2022 года, когда семья снова спустилась туда, в их дом прилетела ракета. Папа мальчика погиб на глазах у семьи. Артему с мамой и маленькой сестрой помог выбраться из-под завалов незнакомый мужчина, довезший семью в Святогорск. Дальше были полицейский участок, медицинская помощь и бессонная ночь. Позже приехал дядя из Киева, забрал их и помог эвакуироваться в Тернополь.

Рисунки я стал создавать в Святогорске, все они посвящены войне и папе, которого мы очень сильно любили. Я хочу, чтобы люди смотрели на них и напоминали себе, что происходит. Может, это спровоцирует их больше донатить на нашу победу, чтобы подобное больше никогда не произошло ", – говорит Артем.

Главная задача экспозиции – рассказать уникальные истории и осветить глубокую травму молодого поколения Украины, а также дать возможность украинским детям быть услышанными – чтобы мир знал, что они переживают каждый день.

" Согласно отчету ЮНИСЕФ, с начала полномасштабного вторжения в Украину погибли или получили ранения около 1148 детей. Это только официальная сухая статистика. В действительности таких историй в разы больше. Публично известных – несколько сотен. Кто-то не готов рассказывать о пережитом горе, кому-то легче держать в себе. Мне как маме четырех детей, как человеку, работающему с детьми клиентов последние 15 лет в детском бизнесе, кажется важным говорить об этом чаще. Мы не можем позволить себе перестать информировать. " Дневники войны: неслышные голоса украинских детей " – это 14 детских историй, 14 разрушенных жизней. Весь мир должен увидеть, как страдают украинские дети. Эта экспозиция – о боли глазами детей. И я хотела бы, чтобы весь мир ни на секунду не забывал, что война продолжается, и от российских ракет гибнут украинские дети ", – говорит автор проекта Кристина Храновская.

На открытии экспозиции присутствовал выступивший с вдохновляющей речью министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс и Посол Украины в Нидерландах Карасевич Александр.

По словам менеджера проектов Национального военного музея Моник Бринкс, ежегодно посещают экспозиции музея около 300 тысяч человек, среди которых много молодежи и школьников. Выставка продлится до 25 августа 2025 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Проект "Дневники войны: неслышные голоса украинских детей" положила начало Кристине Храновской, чтобы привлечь внимание международного сообщества к событиям в Украине и рассказать о травме, которую переживает молодое поколение.

Замысел проекта родился из-за записей 8-летнего Егора, оказавшегося в блокадном Мариуполе, – автор проекта наткнулась на них в интернете. В сотрудничестве с фондами "Голоса детей" и "Дети Героев" и платформа "ТЮ" она начала собирать истории юных украинцев, переживших российскую оккупацию. Один из артефактов – видео 17-летнего Владислава Пятина-Пономаренко, который вместе с семьей провел 75 дней в захваченном Мариуполе (сейчас он живет и учится в Ирландии). В 20-минутном ролике – руины панельных многоэтажек, зарево пожаров от обстрелов и женщины, которые на лестничной площадке готовят еду на костре, сложенном из кирпича.

В собранных документах Кристина Храновская видит параллель с дневниками еврейской девочки Анны Франк, ведущей во время нацистской оккупации Нидерландов. Она скончалась в Аушвике в 15 лет. Дом-музей Франк расположен в Амстердаме, поэтому в августе прошлого года проект стартовал там.

" Сначала мы хотели устроить выставку в самом музее, – рассказывает Храновская. – Но там оказалось тесновато – нам бы не хватило места".

На открытии в Амстердаме, в Нидерландах, отрывки из дневников на двух языках читали друзья Кристины, дирижер Нидерландского симфонического оркестра Лоренцо Виотти и телеведущая Екатерина Осадчая. В июле 2023 года в Нью-Йорке глава МИД Дмитрий Кулеба озвучил эти истории на заседании Генассамблеи ООН. На открытии в Берлине в феврале эстафету переняли супруга посла Украины в Германии Елена Макеева, Алексей Макеев и инстаграмм-энтузиаст Франк Вильде, который в течение двух лет в знак поддержки страны ежедневно публикует лифтолуки с использованием украинской национальной символики, в Вашингтоне на открытии Советы Украины и другие уважаемые гости.

В планах на будущее у Кристины Храновской проведение выставок в Лондоне и Брюсселе.

" Главное – чтобы живущий в своем пузыре мир помнил: ежеминутно в Украине продолжается война. Этот проект – мой вклад в борьбу ", – подчеркивает Кристина Храновская.