В некоторых учреждениях запретили пользоваться мессенджером Telegram: в СНБО раскрыли детали

Национальный координационный центр кибербезопасности рекомендовал ограничить использование мессенджера Telegram для служебной переписки и на служебных устройствах. Решение центра не касается официальных Telegram-каналов государственной власти.

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Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко. Он сообщил, что 19 сентября состоялось заседание Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК).

На нем были рассмотрены вопросы использования Telegram.

"По результатам совещания рекомендовано ограничить использование функции мессенджера Telegram для служебной переписки в служебных целях и на служебных устройствах", – сообщил Литвиненко.

Секретарь СНБО добавил, что решение НКЦК носит рекомендательный характер для правительства, однако не касается официальных Telegram-каналов органов государственной власти.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 сентября в НКЦК было принято решение ограничить использование Telegram на служебных устройствах госслужащих, военных, работников сектора безопасности и объектов критической инфраструктуры. Исключение будут составлять только те, для кого использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей.

Ранее руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что не поддерживает закрытие Telegram, однако назвал этот ресурс угрозой национальной безопасности Украины. По словам Буданова, этот мессенджер стал основным источником получения информации для украинцев.

По данным опроса, всего 9% украинцев поддерживают запрет Telegram. 54% считают, что его не следует полностью блокировать, а лишь ввести ряд ограничений (заблокировать отдельные каналы и т.п.). И только 26% полагают, что Telegram контролировать не нужно.

Разговоры о необходимости запретить Telegram в Украине продолжаются уже не первый месяц. Журналисты выяснили, что в этом мессенджере есть сотни страниц для торговли запрещенными товарами. Приобрести нужное может кто угодно за десять минут.

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