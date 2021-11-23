В Нацполиции снова заговорили о введении ответственности за публичное оскорбление правоохранителя

Членов парламентского Комитета по вопросам правоохранительной деятельности призвали пересмотреть и одобрить законопроект 5050-1, предусматривающий административную ответственность за публичное оскорбление сотрудника правоохранительных органов. Полная незащищенность чести и достоинства копов может привести к критическому оттоку кадров и губительно повлиять на криминогенную обстановку в Украине.

Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на Telegram-канале ведомства. Он призвал Верховную Раду обратить внимание на ситуацию, которая сложилась на сегодня в правоохранительной системе и повлиять на нее (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сейчас мы имеем вопиющую ситуацию с личным составом и вскоре будем видеть большой отток кадров, что повлияет и на реагирование, и на профилактику преступлений в частности", – заметил капитан полиции.

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Кроме того Билошицкий подчеркнул, что руководство страны должно увеличить финансирование и зарплаты основного состава. Это необходимо сделать в рамках пересмотра Закона "Про государственный бюджет" на начало 2022 года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в МВД готовят новый пакет законопроектов, предусматривающих ужесточение ответственности для водителей, севших за руль пьяными или нарушившими скоростные ограничения.