В МВД рассказали, как будут работать автомобили-фантомы для фиксации нарушения ПДД

В автомобилях-фантомах, которые будут фиксировать на дорогах Украины случаи нарушения правил дорожного движения, будут ездить сотрудники полиции.

Об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко. При этом он уточнил, что машины не будут брендированными.

"У нас будут использоваться автомобили-фантомы – машины со специальным оборудованием, которое в автоматическом режиме фиксирует нарушение правил дорожного движения. Они не будут бронированными. Полицейские будут ехать в общем потоке транспортных средств и в автоматическом режиме будут фиксировать нарушения", – рассказал советник главы МВД.

Мартыненко добавил, что в 2021 году на дорогах страны планируют установить 200 дополнительных камер автофиксации нарушений ПДД.

Напомним, что в конце 2020 года полиция получила четыре автомобилия-фантома Skoda Kodiaq на общую стоимость 3,7 млн грн.

Всего планировалось закупить еще 125 таких же машин.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 22 марта еще на 60 участках дорог должны были появиться патрульные с TruCAM – прибором для контроля за соблюдением скоростного режима.