У МВС розповіли, як працюватимуть автомобілі-фантоми для фіксації порушення ПДР

В автомобілях-фантомах, які будуть фіксувати на дорогах України випадки порушення правил дорожнього руху, їздитимуть співробітники поліції.

Про це в ефірі телеканалу "Дім" розповів радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко. Він уточнив, що машини не будуть брендованими.

"У нас будуть використовуватися автомобілі-фантоми – машини зі спеціальним обладнанням, яке в автоматичному режимі фіксує порушення правил дорожнього руху. Вони не будуть броньованими. Поліцейські їхатимуть у загальному потоці транспортних засобів і в автоматичному режимі фіксуватимуть порушення", – розповів радник голови МВС.

Мартиненко додав, що в 2021 році на дорогах країни планують встановити 200 додаткових камер автофіксації порушень ПДР.

Нагадаємо, що наприкінці 2020 року поліція отримала чотири автомобілі-фантоми Skoda Kodiaq на загальну вартість 3,7 млн грн.

Усього планувалося закупити ще 125 таких самих машин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, із 22 березня ще на 60 ділянках доріг мали з'явитися патрульні з TruCAM – приладом для контролю за дотриманням швидкісного режиму.