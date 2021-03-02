В музее Тернополя нашли украинский кожух-старожил. Фото

В коллекции старинных украинских кожухов, которая хранится в Тернопольском областном краеведческом музее, нашли экспонат-старожил, которому уже не менее 140 лет.

Как пишет Укринформ, несмотря на такой большой возраст, этот образец традиционной верхней одежды нашего народа до сих пор выглядит добротно. Швы сохранили свою прочность, овчина – качество, а вышитые элементы – цвет.

Заведующая сектором отдела фондов музея Галина Завиша рассказала, что этот кожух даже имеет собственный "паспорт" – инвентарную карточку экспоната, где зафиксированы все известные данные о нем. В описании указано следующее: "Кожух длиннополый, приталенный, с небольшим воротничком, белый. Воротничок на груди прошит. Края зубчатые. Длинные полы кожуха сзади собраны в сборки на поясе. Внутренние карманы вертикальные, обшиты мехом".

По словам историков, нижние полы и рукава имеют меховую обшивку, поскольку это придавало определенной праздничности украинскому кожуху. Более того, такое убранство делалось не только, чтобы верхняя одежда была теплее, но и для красоты. Традиция обшивать воротник, рукава и все края кожухов возникла у восточных славян еще во времена Киевской Руси.

Интересно, что праздничность кожуха определялась не только декором, но и его кроем. Например, линии соединения деталей никогда не скрывались, а использовались как особый элемент украшения. Так, туда часто вставляли ремешок или цветную полоску сукна.

Известно, что самый старый кожух из коллекции Тернопольского областного краеведческого музея был передан туда в 1979 году из Теребовли и принадлежал семье Левицких.

"Он передавался из поколения в поколение как семейная реликвия или приданое. Собственно, в конце 1970-х годов этот 140-летний кожух и передала нам на хранение его владелица из Теребовли, госпожа Евгения Левицкая", – отметила заведующая сектором отдела фондов музея.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Государственном историко-культурном заповеднике "Межибиж" в Хмельницкой открыли необычную выставку миниатюрных копий старинной традиционной обуви украинцев. Она отражает моду ХІХ – начало ХХ века.