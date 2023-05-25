В Мукачево зацвели экзотические тюльпановые деревья: впервые их завезли в Украину в 1813 году. Фото

В Мукачево и Ужгороде зацвели экзотические тюльпановые деревья. Сообщается, что впервые в Закарпатье из Европы эти деревья завезли около ста лет назад.

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Об этом сообщает Закарпатская облгосадминистрация. Пока все желающие могут полюбоваться необычным цветением дерева и сделать фото.

Сообщается, что в Мукачево более 70 таких деревьев высадили 5 лет назад на улице Соборной. Общая протяженность улицы, украшенной тюльпановыми деревьями, достигает 330 метров.

В области эти деревья хоть и появились достаточно давно, однако начали активно высаживаться в последние годы. Так, сейчас в областном центре, городе Ужгород, растут десятки таких деревьев.

"Дерево неприхотливое к почве, а вредители ему практически не угрожают. Продолжительность жизни растения достигает 500 лет. Она прекрасно чувствует себя в наших климатических условиях и является еще одним туристическим магнитом для гостей края", – сообщают в ОГА.

Тюльпановое дерево, которое является родственником магнолии, цветет несколько недель под влиянием температуры воздуха. Это экзотическое растение происходит из Северной Америки.

Эти растения были привезены в Украину в 1813 году и высажены в Никитском ботаническом саду.

Ранее синоптики дали детальный прогноз до конца недели и рассказали о грозах. В четверг, 25 мая, почти по всей Украине местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.