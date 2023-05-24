Украину покроют грозы: синоптики дали детальный прогноз до конца недели. Карта

В четверг, 25 мая, почти по всей Украине местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. В течение дня +20 +26 градусов тепла.

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Такой прогноз погоды озвучила украинская синоптик Наталья Диденко. По ее словам, меньшая вероятность осадков – на Волыни, Ривненщине, Тернопольщине, Хмельниччине, Буковине, Житомирщине, Чернигощине и Киевщине.

В Киеве 25 мая существенные осадки маловероятны. Днем ожидается около +25 градусов тепла.

По данным Укргидрометцентра, 25 мая грозы накроют Левобережье Украины, юг, Карпаты и Закарпатье (I уровень опасности, желтый).

Диденко предупредила, что в связи с неустойчивостью атмосферы возможны скачки артериального давления, поэтому желательно иметь под рукой бутылку воды и лекарства.

А из-за обильного цветения природы самочувствие может ухудшиться также у аллергиков, предостерегла синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Из-за сильных гроз в ряде областей Украины 24 мая был объявлен первый уровень опасности.

– Синоптики ожидают, что июнь в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на два градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Аномальной жары ждать не стоит.