В Мирнограде приступили к выдаче гуммопомощи от Фонда Рината Ахметова

Почти 4 тысяч продуктовых наборов Фонд Рината Ахметова доставил в Мирноград. Этот город находится в Покровском районе Донецкой области.

Видео дня

В настоящее время гуманитарную помощь начали получать местные жители. В первую очередь речь идет о наиболее уязвимых категориях населения — многодетных семьях, людях с инвалидностью и стариках.

В наборах, как всегда, продукты длительного хранения. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д.

С начала полномасштабной войны Фонд передал более 211 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

Фонд Рината Ахметова передал около 600 тысяч продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".