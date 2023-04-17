В Миргороде простились с двумя Героями-земляками, погибшими в один день в боях за Украину. Фото

В Миргороде Полтавской области в понедельник, 17 апреля, провели в последний путь двух Героев-земляков, которые погибли в один день, защищая Украину от российских оккупантов. Анатолий Карбан и Виталий Шевченко приняли свой последний бой около населенного пункта Тоненькое Донецкой области 12 апреля.

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О прощании с воинами сообщили на официальном сайте Миргородского городского совета. Отдать честь мужественным Героям пришли сотни местных жителей.

Как отмечается, похоронили погибших воинов с военными почестями на Аллее Героев в Миргороде.

"Родные, друзья, побратимы военных, представители власти, депутаты Миргородского городского и районного совета, общественность попрощались с защитниками Миргородской громады. Украинские воины отомстят за смерть побратимов и смерть каждого украинца. Победа будет за нами! На многолюдном митинге миргородцы почтили память Героев минутой молчания и цветами", – говорится в сообщении.

55-летний Анатолий Карбан был депутатом Миргородской городского совета от партии "Европейская солидарность". С началом войны на Донбассе в 2014 году был волонтером и часто ездил на передовую. А в начале полномасштабного вторжения России в Украину взял в руки оружие.

До этого работал учителем истории, географии Остаповской средней школы, впоследствии – учителем и директором Трудолюбовской общеобразовательной школы. Карбан, как отмечается, вырастил не одну сотню детей, прививая им любовь к Родине, истории и родному языку.

"Активную борьбу за Украину и достойное будущее для своих детей он начал с Революции на Граните, прошел Оранжевую революцию. За участие в Революции Достоинства Анатолий Карбан награжден медалью "За жертвенность и любовь к Украине", – рассказали в горсовете.

В Миргороде Карбана будут помнить как настоящего патриота, воина, учителя, мужа и отца. У него остались две дочери и жена, с которой Герой был в браке 34 года.

Виталий Шевченко родился 9 августа 1991 года. Он учился на водителя-электрика и получил военный опыт танкиста во время срочной службы в ВСУ.

"Он был настоящим патриотом, честным, надежным другом, отзывчивым сыном, любящим братом, человеком слова. К сожалению, мирные планы перечеркнула проклятая война. Виталий Шевченко отдал свою молодую жизнь за нас, за свободу и независимость Украины", – говорится в сообщении.

У воина остались мама, брат, жена и дочь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе состоялось прощание с погибшим солдатом Ярославом Зазулею. Родом он из города Каховка Херсонской области, но когда оккупация пришла в его родной город, он оставил его и отправился защищать Украину.