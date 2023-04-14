Мечтал увидеть родную Каховку свободной: в Одессе простились с погибшим Героем. Фото и видео

В Одессе состоялось прощание с погибшим солдатом Ярославом Зазулеем. Родом он из города Каховка Херсонской области, но когда оккупация пришла в его родной город, он покинул его и отправился защищать Украину.

Видео дня

Об єтом сообщает издание Суспільне. На церемонии прощания присутствовали родственники и близкие друзья Ярослава, которые пришли, чтобы почтить память о герое.

Ярослав Зазулей был наводчиком 59-й бригады 10-го батальона пехоты.

Родные и близкие смогли проводить его в последний путь в Одессе. Его позывной был "Каховчанин". Ярослав погиб 4 апреля рядом с населенным пунктом Невельское, в Покровском районе Донецкой области, выполняя боевую миссию. На церемонию прощания пришел его друг из первого класса – Дмитрий Бородай.

"Он был как ребята все: веселый, сообразительный. Настоящий друг был. Сестра написала та племянница, что Зозуля Ярослав погиб, что будет захоронение в Одессе", – говорит Дмитрий Бородай.

Вместе с семьей Ярослав Зазуля выехал с временно оккупированного левобережья Херсона летом 2022 года, говорит знакомый погибшего Сергей.

"Познакомились с ними довольно недавно, когда это было в августе, когда они переехали из Новой Каховки в Одессу и пришли к нам в секцию тренироваться, сын. Мы познакомились с Яриком и его семьей. Он уже тогда хотел пойти в армию, защищать свою Родину. Он был очень прямым, честным, добропорядочным человеком", – говорит его друг Сергей Мальцев.

У Ярослава Зозули остались жена, сын и дочь. Погибшему военному было 40 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 51-летний защитник Дмитрий Лазорик, житель села Старые Куты Ивано-Франковской области, 12 апреля умер в Киеве после четвертой операции. Герой с 2014 года был участником антитеррористической операции (АТО) на Донбассе, а после полномасштабного вторжения вновь встал на защиту своей страны.