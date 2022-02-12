В мире существуют десятки запрещенных имен: как нельзя называть детей в разных странах

Родители в разных странах обычно могут называть детей, как им нравится. Кто-то предпочитает традиционные имена, кто-то современные, а кто-то и вовсе – эксклюзивные. Однако, принимая такое важное решение, стоит учитывать, что во всем мире существуют десятки запрещенных имен, которые нельзя вносить в свидетельство о рождении.

Издание Mirror собрало их целый перечень из разных стран. Отмечается, что главными любителями причудливых имен для своих потомков являются звезды и публичные личности.

"Просто спросите у North West, Apple Martin или Harper Seven Beckham", – отметили в издании, добавив, что Илон Маск пошел еще дальше, назвав сына X Æ A-Xii в 2020 году.

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Так, список запрещенных имен в Британии выглядит так:

1) Марсианин (Martian)

2) Обезьяна (Monkey)

3) Чау Тау (Chow Tow, что означает "Вонючая голова")

4) Разбойник (Rogue)

5) Акума (Akuma, японское произведение, означающее "Дьявол")

Австралия

1) Икея (Ikea)

2) Ранга (Ranga)

3) ЛОЛ (LOL)

4) Бэтмен (Batman)

5) Фырканье (Snort)

6) Гитлер (Hitler)

7) Шпинат (Spinach)

8) Христос (Christ)

9) Дама (Dame)

10) Бог (God)

11) Сатана (Satan)

12) Брат (Brother)

13) Сэр (Sir)

14) Премьер-министр (Prime Minister)

15) Генерал (General)

США

1) Король (King)

2) Королева (Queen)

3) Величество (Majesty)

4) Мастер (Master)

5) Судья (Judge)

6) Герцог (Duke)

Швеция

1) Икеа (Ikea)

2)Веранда (Veranda)

3) Супермен (Superman)

4) Элвис (Elvis)

5) Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116 (произносится Альбин)

Саудовская Аравия

1) Малак (Malak)

2) Малика (Malika)

3) Нардин (Nardeen)

4) Майя (Maya)

5) Линда (Linda)

6) Алиса (Alice)

7) Элин (Eleen)

8) Арм (Arm)

9) Лорен (Lauren)

Дания

1) Анус (Anus)

2) Обезьяна (Monkey)

3) Плутон (Pluto)

4) Эшли (Ashleiy)

5) Якобп (Jakobp)

Португалия

1) Уильям (William)

2) Кэтрин (Catherine)

3) Джордж (George)

4) Шарлотта (Charlotte)

5) Том (Tom)

6) Майкл (Michael)

7) Эмили (Emily)

8) Брюс (Bruce)

9) Дженни (Jenny)

10) Нирвана (Nirvana)

11) Рианна (Rihanna)

12) Джимми (Jimmy)

13) Викинг (Viking)

Франция

1) Nutella

2) MJ

3) Manhattan

4) Joyeux

5) Deamon

6) Prince William

7) Mini Cooper

Мексика

1) Facebook

2) Бэтмен

3) Гермиона

4) Рэмбо

5) Терминатор

6) Джеймс Бонд

7) Rolling Stone

8) Рокки

9) Гитлер

10) Рождество

11) Burger King

Исландия

1) Дункан

2) Зоя

3) Энрике

4) Людвиг

5) Камилла

6) Харриет

Как сообщал OBOZREVATEL:

Сандра Уильямс из Техаса 12 сентября 1984 года впервые стала мамой. Она так сильно хотела дать своей дочери уникальное и необычное имя, что решила сделать его неприлично длинным. Оно состоит из 1019 букв и занимает в свидетельстве о рождении девочки 61 сантиметр;