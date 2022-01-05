Как выглядит девушка с самым длинным именем в мире: оно состоит из 1019 букв. Фото

Сандра Уильямс из Техаса 12 сентября 1984 года впервые стала мамой. Она так сильно хотела дать своей дочери уникальное и необычное имя, что решила сделать его неприлично длинным. Оно состоит из 1019 букв и занимает в свидетельстве о рождении девочки 61 сантиметр.

Изначально малышку назвали Rhoshandiatellyneshiaunneveshenk Koyaanisquatsiuth Williams, однако ее матери этого оказалось недостаточно, пишет Мirror. Через три недели Сандра обратилась в соответствующие органы и увеличила количество символов в имени ребенка, а также добавила отчество из 36 букв.

Поскольку Rhoshandiatellyneshiaunneveshenk Koyaanisquatsiuth не самое удобное из имен для повседневного использования, друзья и родственники называют девочку просто Джейми.

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В разговоре с известной ведущей Опрой Уинфри в 1997 году, когда обладательнице самого длинного имени было 12 лет, ее мама объяснила свое решение назвать дочь настолько сложно.

"Мне нужно было что-то сделать, чтобы побить мировой рекорд Гиннеса. Я должна была убедиться, что ее имя будет уникальным и абсолютно непохожим на других", – призналась Уильямс.

В имени Джейми ее мама соединила все: названия фильмов, автомобилей, цвета, друзей и близких людей. Чтобы ребенок выучил его полностью, Сандре пришлось записать имя на кассету и регулярно включать дочери для прослушивания.

Сама девочка, несмотря на логистические проблемы, призналась, что ей нравится, как ее зовут. Необычное длинное имя принесло ей популярность и "возможность прогуливать школу" из-за многочисленных интервью и телепрограмм.

После этого случая в Техасе изменили закон. Теперь детям нельзя давать имя, которое не вместится в соответствующую графу в свидетельстве о рождении.

Полное имя девушки выглядит так:

Rhoshandiatellyneshiaunneveshenkescianneshaimondrischlyndasaccarnae renquellenendrasamecashaunettethalemeicoleshiwhalhinive'onchellecaundenesh eaalausondrilynnejeanetrimyranaekuesaundrilynnezekeriakenvaunetradevonneya vondalatarneskcaevontaepreonkeinesceellaviavelzadawnefriendsettajessicanneles ciajoyvaelloydietteyvettesparklenesceaundrieaquenttaekatilyaevea"shauwneorali aevaekizzieshiyjuanewandalecciannereneitheliapreciousnesceverroneccalovelia tyronevekacarrionnehenriettaescecleonpatrarutheliacharsalynnmeokcamonaeloies alynnecsiannemerciadellesciaustillaparissalondonveshadenequamonecaalexetiozetia quaniaenglaundneshiafrancethosharomeshaunnehawaineakowethauandavernellchishankcarl inaaddoneillesciachristondrafawndrealaotrelleoctavionnemiariasarahtashabnequcka gailenaxeteshiataharadaponsadeloriakoentescacraigneckadellanierstellavonnemyiat angoneshiadianacorvettinagodtawndrashirlenescekilokoneyasharrontannamyantoniaaquin ettesequioadaurilessiaquatandamerceddiamaebellecescajamesauwnneltomecapolotyoajohny aetheodoradilcyana.

Сейчас в сети нет актуальных фотографий девушки. На данный момент ей должно быть уже 37 лет.

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