В Минздраве заявили о пиковой нагрузке на скорые в Украине

Несмотря на небольшое снижение подтвержденных случаев коронавируса за 11 апреля, в Украине последнюю неделю наблюдается пиковая нагрузка на службу экстренной медицинской помощи.

Кроме того, сохраняется высокий уровень госпитализаций. Об этом на брифинге 12 апреля сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак.

Она уточнила, что в среднем практически каждые сутки последние семь дней осуществлялось 17-19 тысяч выездов бригад экстренной медицинской помощи.

"На некоторых территориях наблюдается снижение нагрузки на "екстренку" – это Ивано-Франковская и Закарпатская области. Высокий уровень выездов остается в Запорожской, Одесской и Харьковской областях. В течение последних суток несколько стабилизировалась ситуации с нагрузкой в городе Киев", – сообщила Микичак.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине Министерство здравоохранения рекомендовало распространить "красный" уровень эпидемической опасности также на Харьковскую область. "Желтыми" же теперь являются два региона – к Херсонщине добавилась Ивано-Франковщина.