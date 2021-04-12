У МОЗ заявили про пікове навантаження на швидкі в Україні

Карина Бондаренко Суспільство 10:54, 12.04.2021 Оновлено: 11:12, 12.04.2021

Незважаючи на невелике зниження підтверджених випадків коронавірусу за 11 квітня, в Україні протягом останнього тижня спостерігається пікове навантаження на службу екстреної медичної допомоги.

Крім того, зберігається високий рівень госпіталізацій. Про це на брифінгу 12 квітня повідомила заступниця міністра охорони здоров'я України Ірина Микичак.

Вона уточнила, що в середньому практично щодоби останні сім днів здійснювалося 17-19 тисяч виїздів бригад екстреної медичної допомоги.

"На деяких територіях спостерігається зниження навантаження на "екстренку" – це Івано-Франківська і Закарпатська області. Високий рівень виїздів залишається в Запорізькій, Одеській і Харківській областях. Упродовж останньої доби дещо стабілізувалася ситуація з навантаженням у місті Київ", – зазначила Микичак.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні Міністерство охорони здоров'я рекомендувало поширити "червоний" рівень епідемічної небезпеки також на Харківську область. "Жовтими" тепер є два регіони – до Херсонщини додалася Івано-Франківщина.

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