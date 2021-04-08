В Минздраве сказали, когда начнут использовать китайскую вакцину от COVID-19

Вакцина против коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech, 215 тысяч доз которой поставили в Украину в марте, пока еще проходит проверку.

Поэтому ею не делают прививки украинцам, но проблем относительно препарата нет. В этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на канале "Украина 24" заверил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Там не существует проблемы. Есть соответствующие сроки по лабораторному контролю. Эта вакцина, в соответствии со всеми наших нормативными документами, должна пройти его. У него есть определенные сроки, и 10 апреля этот контроль закончится", – отметил глава Минздрава.

По его словам, сразу после этой процедуры вакцину CoronaVac начнут использовать для проведения прививок в Украине.

"Я даже теоретически не предполагаю, что такого не будет", – подчеркнул министр.

В то же время объяснил, почему индийская вакцина CoviShield (AstraZeneca) начала использоваться сразу после поступления в Украину, в отличие от китайской.

"Законодательство не предусматривало прохождение лабораторного контроля именно по CoviShield, так как вакцина преквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения. А CoronaVac только подалась, и изучаются документы о рассмотрению в ВОЗ, то есть разрешение организации и рекомендации по использованию", – заверил Степанов.

Напомним: в Украину 25 марта прибыла первая партия китайской вакцины CoronaVac. В общем страна заказала 1,915 млн доз. О том, что известно об этом препарате, читайте в нашем материале.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что эта вакцина является однодозной – в одном флаконе содержится количество препарата, необходимое для прививки одного человека. Со своей стороны глава Минздрава добавил, что CoronaVac такая же эффективная, как и индийская CoviShield.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Максим Степанов уточнил, какие вакцины против COVID-19 получит Украина. А также назвал график поставок доз каждого из препаратов.