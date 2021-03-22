В Минздраве рассказали, "помолодел" ли коронавирус в Украине. Инфографика

Больше всего в Украине риску заболеть коронавирусом подвержены люди в возрасте 50-59 лет, а также 60 лет и старше.

Об этом говорится в заявлении главного санитарного врача страны Виктора Ляшко, текст которой был передан OBOZREVATEL. Специалисты проанализировали данные по заболеваемости и летальным случаям с августа 2020 года по март 2021-го (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте страницу до конца).

"Структура заболеваемости по возрасту почти не изменилась. Наибольшая доля заболевших людей в возрасте 50-59, а также 60+. При этому последние три месяца видим рост именно в возрастной группе 60+", – отметил Ляшко.

Данные по заболеваемости.

В то же время, наиболее критическое течение болезни именно для группы 60+. Большинство летальных случаев – 75-80% – именно в ней.

Ляшко пояснил, что вакцинация является приоритетной для людей этого возраста. Их начнут прививать сразу после медиков.

Данные по летальным случаям.

Также главный санврач привел результаты двух исследований.

В первом речь идет о третьей фазе клинических испытаний вакцины AstraZeneca (AZD1222). Результаты, обнародованные 22 марта на сайте компании-производителя препарата, показали, что эффективность вакцины составляет 80% для возрастной группы 65+. В целом ее эффективность составила 79% против симптоматического COVID-19 и 100% против тяжелого течения болезни и госпитализации.

Второе – данные исследований, опубликованное в журнале The Lancet, о котором ранее писал OBOZREVATEL. Они касаются более высокой вероятности инфицирования у людей в возрасте 65 лет и старше.