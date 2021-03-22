У МОЗ розповіли, чи "помолодшав" коронавірус в Україні. Інфографіка

Найбільше в Україні ризикують захворіти на коронавірус люди віком 50-59 років, а також 60 років і старші.

Про це йдеться в заяві головного санітарного лікаря країни Віктора Ляшка, текст якої було передано OBOZREVATEL. Фахівці проаналізували дані щодо захворюваності і летальних випадків із серпня 2020 року по березень 2021-го (щоб подивитися інфографіку, доскрольте сторінку до кінця).

"Структура захворюваності за віком майже не змінилася. Найбільша частка хворих людей віком 50-59, а також 60+. Водночас останні три місяці бачимо зростання саме у віковій групі 60+", – зазначив Ляшко.

Дані щодо захворюваності.

Також найбільш критичний перебіг хвороби саме для групи 60+. Більшість летальних випадків – 75-80% – саме в цій групі.

Ляшко пояснив, що вакцинація є пріоритетною для людей цього віку. Їх почнуть прищеплювати відразу після медиків.

Дані щодо летальних випадків.

Також головний санлікар навів результати двох досліджень.

У першому йдеться про третю фазу клінічних випробувань вакцини AstraZeneca (AZD1222). Результати, оприлюднені 22 березня на сайті компанії-виробника препарату, показали, що ефективність вакцини становить 80% для вікової групи 65+. Загалом її ефективність сягнула 79% проти симптоматичного COVID-19 і 100% проти важкого перебігу хвороби та госпіталізації.

Друге – дані досліджень, опублікованих у журналі The Lancet, про що раніше писав OBOZREVATEL. Вони стосуються більш високої ймовірності інфікування у людей віком 65 років і старших.