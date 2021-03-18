В Минздраве рассказали, когда Украина получит вакцину Pfizer

Украина получит первую партию вакцины против коронавируса Pfizer уже в апреле. При этом все обещанные дозы поступят в страну не одномоментно.

Об этом в четверг, 18 марта, заявил Александр Заика, заведующий отделом стратегии иммунизации Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, в комментарии телеканалу "Дом" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В апреле уже будут первые поставки. И во втором квартале этого года также будут очередные поставки. Это не значит, что все гарантированное количество попадет одномоментно. Оно может попадать траншами, этапы этих поставок согласовываются с поставщиками до того, как они попадают в Украину", – рассказал Заика.

Напомним, что украинцам не стоит отказываться от вакцинации, надеясь на будущую доставку вакцины Pfizer, поскольку права выбора препарата перед вакцинацией не будет. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, сколько будет стоить коммерческая вакцина Pfizer в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за минувшие сутки, 17 марта, прививку от коронавируса сделали 9 832 лицам. С начала кампании вакцинации было привито 81 755 украинцев.

Кроме того, первый человек в Украине получил уже вторую дозу вакцины.