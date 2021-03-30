В Минздраве обновили рекомендации по "красным" зонам в Украине

В Украине из-за продолжительности вспышки коронавируса не изменился перечень карантинных зон. Со вторника, 30 марта, Министерство здравоохранения рекомендовало распространить "красный" уровень эпидемической опасности на Киев и 10 областей.

Количество "оранжевых" и "желтых" регионов осталось таким же, как и накануне, а единственной "желтой" в Украине является только Херсонщина. Перечень с новыми показателями опубликовано на сайте Минздрава.

Так, в наихудшей "красной" зоне находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

К "оранжевой" зоне принадлежат Винниччина, Волынь, Днепропетровщина, Донетчина, Запорожье, Кировоградщина, Луганщина, Полтавщина, Ривненщина, Тернопольщина, Харьковщина, Хмельнитчина и Черкасщина.

В больницах большинства "красных" и "оранжевых" регионов зафиксирован высокий уровень загруженности койко-мест с приподнятым кислородом. А также там превышен показатель госпитализаций пациентов с COVID-19 в течение последних трех дней. В частности, 29 марта больше всего их было в Винницкой области – 118,5 (при норме 60 на 100 тысяч населения), Житомирской – 115,6, Хмельницкой – 116,2.

Распределение регионов Украины на карантинные зоны Минздрав

Распределение регионов Украины на зоны карантина Минздрав

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