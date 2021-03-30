У МОЗ оновили рекомендації щодо "червоних" зон в Україні
В Україні через тривалість спалаху коронавірусу не змінився перелік карантинних зон. З вівторка, 30 березня, Міністерство охорони здоров'я рекомендувало поширити "червоний" рівень епідемічної небезпеки на Київ і 10 областей.
Кількість "помаранчевих" і "жовтих" регіонів залишилася такою самою, як і напередодні, а єдиною "жовтою" в Україні є тільки Херсонщина. Перелік із новими показниками опубліковано на сайті МОЗ.
Так, у найгіршій "червоній" зоні перебувають Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.
До "помаранчевої" зони належать Вінниччина, Волинь, Дніпропетровщина, Донеччина, Запоріжжя, Кіровоградщина, Луганщина, Полтавщина, Рівненщина, Тернопільщина, Харківщина, Хмельниччина та Черкащина.
У лікарнях більшості "червоних" і "помаранчевих" регіонів зафіксовано високий рівень завантаженості ліжко-місць із підведеним киснем. А також там перевищено показник госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 протягом останніх трьох днів. Зокрема, 29 березня найбільше їх було у Вінницькій області – 118,5 (за норми 60 на 100 тисяч населення), Житомирській – 115,6, Хмельницькій – 116,2.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Україні за добу 29 березня було госпіталізовано ще 2597 осіб із діагнозом коронавірус чи підозрою на інфікування ним. Найгірша ситуація із заповненістю лікарень нині спостерігається на Київщині, Хмельниччині, Вінниччині та Миколаївщині.
Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявив, що навіть із добовим приростом хворих на коронавірус у 24 тисячі Україна зможе пройти цей спалах, обійшовшись без введення повного локдауну.