Средняя зарплата достигла исторической отметки: стали ли украинцы богаче

Средняя заработная плата в Украине в июне выросла на 6% и достигла 14 313 грн ($530). Данный показатель является наивысшим за всю историю. При этом сам по себе рост зарплат еще не свидетельствует об улучшении благосостояния украинцев. В этом случае нужно обращать внимание и на цены.

Отметим, ранее стремительный рост зарплат наблюдался до 2013 года, однако потом, в кризисные времена, пошел резкий спад. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

Так, судя по показателям инфляции в нашей стране, средняя заработная плата растет быстрее, чем цены. Экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева заверил, что и с этими показателями не все так просто.

"Инфляцию у нас считают интересно. Если смотреть на официальный показатель, все хорошо. Но посмотрим на основные расходы людей: продукты питания и услуги ЖКХ. Коммунальные услуги выросли на 35% за 5 месяцев 2021-го. Цены на продукты питания выросли по официальным данным на 9%. Но когда весной считали "пасхальную корзину", она выросла на 25%. Все-таки затребованные продукты питания дорожаю быстрее, чем показывает Госстат", – заявил эксперт.

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Руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики, и.о. министра экономики (2020 год) Павел Кухта резкого улучшения благосостояния населения тоже не увидел. "Это не те $500 зарплаты, которые были 15 лет назад. Тогда это была хорошая зарплата в Киеве. Конечно, сейчас $500 – это меньше. Экономически реальный доход на самом деле в последние годы растет быстрее, чем растут цены. Но не стоит переоценивать ситуацию. Очевидно, люди не были бы массово недовольны, если бы рост доходов перекрывал их ожидания. Тогда мы бы видели другие цифры в опросах и другую ситуацию на улицах", – сказал он.

Напомним, в Украине проводятся проверки работодателей. Целью инспекторов стали сотрудники без официального оформления. Проверяющие будут устраивать визиты на производства, магазины и даже в поля. Отметим, что в большинстве случаев такие проверки заканчиваются выявлением многочисленных нарушений.Как ранее писал OBOZREVATEL, украинская компания "Укрзалізниця" за июль выплатила работникам повышенные зарплаты. Так, часовые тарифные ставки и должностные оклады увеличили на 10% для тех железнодорожников, которые получают меньше 30 тыс. грн.