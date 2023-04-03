В Минобразования пообещали, что дети воинов будут бесплатно учиться в вузах

В Министерстве образования и науки пообещали, что дети защитников и защитниц Украины будут учиться в высших учебных заведениях за средства государственного бюджета. В целом, количество льготников в этом году должно возрасти.

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Об этом сказал заместитель главы ведомства Андрей Витренко в эфире единого телемарафона в воскресенье, 2 марта. Он отметил, что планируется, что около 30-40% учеников будут учиться на бюджете.

В целом, по подсчетам ведомства, количество желающих поступить в высшие учебные заведения Украины должно вырасти на полпроцента, это примерно 229 тысяч человек. Также ожидается небольшой рост количества выпускников с 9 класса – 0,33% (примерно 381 тысяча учеников).

Витренко отметил, что Минобразования уже подало Кабинету министров Украины предложения по количеству бюджетных мест в вузах 2023 года. Планируется, что на средства государственного бюджета будут учиться от 30 до 40% абитуриентов.

"Дети защитников и защитниц будут учиться за средства государственного бюджета. От специальности к специальности цифры разные, но в среднем 15-20% детей – льготные категории", – сказал представитель ведомства.

Ранее стало известно, что МОН отменило для некоторых школьников составление государственной итоговой аттестации. Речь идет об учащихся 4-х и 9-х классов. Планируется, что государственная итоговая аттестация будет отменена и для выпускников 11-х классов. За соответствующий заонопроект еще должен проголосовать парламент.

Как сообщал OBOZREVATEL, в дошкольных учреждениях и школах Киева больше не будут преподавать русский язык. Все предметы дети будут изучать на государственном украинском языке.