Билецкий рассказал о трех критериях эффективной теробороны

Украина может создать эффективную модель территориальной обороны, если реализует три основных критерия: тероборона не должна быть резервом для подразделений ВСУ, должна иметь оружие и привлекать к подготовке гражданское население. Об этом заявил лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий во время Всеукраинского създа Штабов обороны в Киеве.

Территориальная оборона может быть эффективна, но только если она отвечает, как минимум, нескольким критериям. Первый - если это действительно территориальная оборона, а не просто резерв для вооруженных сил... Второй огромный вопрос, это вопрос оружия... И третий. Значительная часть, примерно пятая часть того же Шуцкора (финская тероборона) состояла не из боевых подразделений, а из гражданской обороны. То есть, это были женские подразделения, это были медицинские подразделения. Это были те подразделения, которые в условиях полномасштабной войны смогли закрыть огромную потребность в медиках, врачах, парамедицинах и т.п. Для этого нужно подтягивать в любом случае общественный сектор", – заявил Билецкий.

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По его мнению, украинские патриотические и ветеранские организации должны координировать свои усилия по подготовке к российскому вторжению. При этом Билецкий подчеркнул, что речь идет о поддержке не действующей власти, а государства перед лицом врага.

"Мы должны в любую минуту быть готовы подставить государству наше плечо. Не власти, но государству. Мы должны знать, что делаем это для того, чтобы современный закон о территориальной обороне – неполноценный и неработающий – превратился в нормальный закон о территориальной обороне", - отметил экскомандир "Азова".

Мероприятие проходило по инициативе Института национального развития и Движения содействия территориальной обороне Украины. По результатам съезда была создана платформа, открытая для привлечения патриотических организаций, желающих помочь в развитии территориальной обороны страны – Общественный штаб обороны.