В Минобороны потролили оккупантов через Storm Shadow и намекнули на 'бавовну' в Севастопольской бухте

В Министерстве обороны Украины потролили российских оккупантов из-за дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow, которые Киеву передала Британия. Там намекнули на вероятные "цели" в Севастопольской бухте.

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В частности, ожидается, что "бавовна" посетит вражеские корабли с ракетами "Калибр". Соответствующее сообщение появилось в Twitter-аккаунте ведомства.

Минобороны опубликовало снимок президента Владимира Зеленского и премьер-министра Британии Риши Сунака, загадочно смеющихся.

"Момент, когда понимаешь, что расстояние от линии фронта до военных кораблей с ракетами "Калибр" в Севастопольской бухте составляет 298 км 700 м", – подписали фото в ведомстве.

Стоит отметить, что 11 мая стало известно, что Великобритания передала Украине несколько дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. Силы обороны Украины получили новый ударный потенциал большой дальности накануне долгожданного контрнаступления против российских войск. Эти ракеты имеют дальность около 560 км, однако экспортная версия ракеты способна поражать цели на расстоянии до 300 км.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России отреагировали на поставку Storm Shadow и заявили, что "отрицательно" относятся к такой военной помощи. Там также традиционно пригрозили "адекватным ответом".

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